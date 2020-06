Gurugram, Indien (ots/PRNewswire) - VVDN Technologies (http://www.vvdntech.com/) , führendes Produkt-Engineering- und Fertigungsunternehmen in Indien, und HFCL Limited, führender Entwickler, Systemintegrator und Hersteller von Telekommunikationsinfrastrukturen, haben bei der Bereitstellung des Wireless-HFCL-Produktportfolios der nächsten Generation zusammengearbeitet. HFCL und VVDN haben bei der Konzeption, Entwicklung und Herstellung einer breiten Palette von drahtlosen Zugangspunkten (https://www.vvdntech.com/domains/networking-and-wireless) sowie P2P- und P2MP-Konnektivitätslösungen in Indien für den globalen Markt Pionierarbeit geleistet.Unter Verwendung der neuesten Netzwerktechnologien, die auf den Qualcomm© Networking Pro-Plattformen basieren, haben die Expertenteams von HFCL und VVDN robuste, zuverlässige und sichere Wi-Fi 5-basierte Wireless-Lösungen entwickelt und erfolgreich hergestellt. Diese Lösungen erfüllen Hochleistungsanforderungen und sie sind skalierbar für extreme Dichte und Kapazität. Darüber hinaus werden diese Lösungen mit einer massiv skalierbaren, Cloud-basierten Netzwerkverwaltungsplattform geliefert, die Kunden hilft, eine beliebige Anzahl von Netzwerkelementen von jedem Ort der Welt aus zu verwalten, ohne sich um die Skalierung der Infrastruktur an den einzelnen Standorten kümmern zu müssen. Diese Lösungen wurden bereits auf dem indischen Markt eingeführt, und es laufen zahlreiche Versuche mit internationalen Kunden. Darüber hinaus arbeitet HFCL mit VVD an der Einführung Wi-Fi 6-basierter Wireless Lösungen für den indischen und globalen Markt, um den ständig wachsenden Netzwerkdruck zu verringern.Harpreet Singh, Leiter der Geschäftseinheit Networking und WLAN bei VVDN, meinte dazu: "Wir freuen uns, ein Partner von HFCL zu sein, der die Einführung neuer Technologien konsequent vorantreibt, indem der die Forschung und Entwicklung für drahtlose End-to-End-Lösungen für anspruchsvolle Hochleistungsnetzwerke fördert. Mit der Einrichtung unseres neuen Global Innovation Park hat VVDN seine drahtlose Fertigungsanlage bereits um dedizierte SMT-Leitungen und Produktmontageebenen erweitert, was zu einer Vervierfachung unserer Produktauslieferungen geführt hat. Nachdem HFCL und VVDN bereits erfolgreich Wireless-Lösungen auf der Basis von Wi-Fi 5 mit MU-MIMO- und Beamforming-Lösungen eingeführt haben, richten sie nun ihr Augenmerk auf Wi-F9 6, eine neue Welle der Wireless-Technologien, und haben es sich zum Ziel gesetzt, bis zum letzten Quartal dieses Jahres ein ganzes Portfolio von Wireless-Lösungen zu liefern.Bhuvnesh Sachdeva, Vice President, New Product Development, HFCL kommentierte: "Unsere Produktentwicklungskapazitäten bringen uns als Technologieunternehmen kontinuierlich voran, weil wir Produkte mit modernsten Technologien und futuristischem Ansatz entwickeln, die zudem kostengünstig sind und über unsere eigenen Schutz- und Urheberrrechte verfügen. HFCL hat mit führenden Telekommunikationsunternehmen zusammengearbeitet, um deren Anforderungen an drahtlosen Produkte und Lösungen zu erfüllen. Unser Ziel war es, eine äußerst zuverlässige WLAN-Technologie auf den Markt zu bringen, die weltweit wettbewerbsfähig und wirklich " Made in India " ist, um die derzeitige Marktlücke zu schließen. Unsere Forschungs-Exzellenzzentren sowie investierte F&E-Unternehmen an verschiedenen Standorten in Indien und im Ausland arbeiten an der Entwicklung neuer Technologien des neuen Zeitalters. Mit VVDN Technologies haben wir einen zuverlässigen Fertigungs- und ODM-Partner gefunden, der wirklich die Fähigkeit und das Potenzial hat, unsere Anforderungen zu erfüllen, und der gewährleistet, dass wir die nahtlosen zusammenhängenden Erfahrungen, die unsere Kunden verlangen, kontinuierlich weiterentwickeln. Wir haben erfolgreich über 50.000 Access Points sowie P2P- und P2MP-Radios erfolgreich entwickelt und ausgeliefert und freuen uns auf noch viel mehr.""Wir sind stolz darauf, mit VVDN und HFCL zusammenzuarbeiten, da sie drahtlose Infrastrukturprodukte mit Spitzentechnologien ermöglichen und arbeiten mit ihnen zusammen, um drahtlose Lösungen auf der Grundlage von Wi-Fi 6 zu entwickeln und zu implementieren. Diese Zusammenarbeit bedient sowohl den indischen Markt als auch die globalen Märkte und trägt zum Wachstum unseres Ökosystems "Made in India" bei. Diese Gelegenheit ist eine echte Manifestation von Made in India für die Welt" , so Uday Dodla, Sr. Director, Business Development, Qualcomm India.Informationen zu VVDNVVDN ist ein Produktentwicklungs- und Fertigungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Fertigung von End-to-End-Produkten in mehreren Technologievertikalen konzentriert (5G, Data Center, Vision, Networking, WLAN, IoT, Verteidigung, Cloud & Apps). VVDN bedient globale Kunden wie die USA, Kanada, Europa, Indien, Vietnam, Korea und Japan. Der Hauptsitz des Global Innovation Park von VVDN befindet sich in Manesar, Indien, und verfügt über 9 hochmoderne Product Engineering Centers in Indien, die voll ausgestattet sind, um die komplette Hard- und Software zu entwerfen und zu testen, die für die Entwicklung eines kompletten Produkts oder einer Lösung erforderlich ist.Weitere Einzelheiten finden Sie auf http://www.vvdntech.com/Informationen zu HFCLHFCL ist ein führender Entwickler von Telekommunikationsinfrastrukturen, Systemintegrator und Hersteller von High-End-Telekommunikationsgeräten und Glasfaserkabeln mit eigenen Produktionsstätten in Solan und Goa und seiner Tochtergesellschaft HTL Limited in Chennai und Hosur.HFCL bietet Single-Window-Lösungen für Telekommunikationsprojekte und Dienstleistungen in den Bereichen Planung, Lieferung, Installation, Systemintegration, Betrieb und Wartung. 