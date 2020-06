Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ARBEITSLOSE - Die Zahl der Arbeitslosen dürfte durch die Corona-Krise diesen Sommer erstmals seit zehn Jahren auf mehr als drei Millionen steigen. "Wir werden im Sommer voraussichtlich die Drei-Millionen-Marke überschreiten", sagte Detlef Scheele, Chef der Bundesagentur für Arbeit. Im saisonal schlechteren Winter war die Arbeitslosigkeit zuletzt vor fünf Jahren so hoch. Scheele hofft, dass sich die Lage danach bessert. "Damit die Arbeitslosenzahl im Herbst wieder sinkt, müssen die Lockerungen in der Gastronomie oder Reisebranche wirken, der Welthandel in Gang kommen und das Konjunkturpaket zünden." Besonders treffe die Corona-Krise befristet Beschäftigte, Zeitarbeiter und Helfer. Auch die Jugendarbeitslosigkeit steige an. (SZ S. 15)

HARTZ IV - Die Grünen-Fraktion legt an diesem Dienstag ein Konzept vor, wie die Höhe der Grundsicherung neu und aus ihrer Sicht gerechter berechnet werden könnte. Dafür hat sie ein Gutachten in Auftrag gegeben, das der SZ vorliegt. Durch die alternative Berechnung der Regelsätze würde sich der Abstand von Hartz-IV-Empfängern zur gesellschaftlichen Mitte verringern. Erwachsene bekämen statt 432 Euro 603 Euro im Monat. (SZ S. 17)

CHINA - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat von China ein größeres Engagement für das geplante Investitionsabkommen verlangt. "Wir erwarten, dass China den nötigen Einsatz zeigt, um ein Abkommen bis Jahresende abzuschließen", sagte sie nach dem Videogipfel mit Präsident Xi Jinping und Premier Li Keqiang. Dafür sei es entscheidend, dass die Verhandlungen auf hoher politischer Ebene fortgesetzt würden. Die EU und China hatten im vergangenen Jahr vereinbart, bis Ende dieses Jahres ein umfangreiches Investitionsabkommen abzuschließen. Das Projekt soll den Zugang zum chinesischen Markt für europäische Autohersteller, Finanzdienstleister oder Telekommunikationsfirmen verbessern und fairen Wettbewerb ermöglichen. Die bisherigen Fortschritte reichten nicht aus, mahnte von der Leyen. Besonders bei Regeln für Staatsunternehmen und Technologietransfers sowie der Transparenz von Subventionen müsse Peking nachlegen. (Handelsblatt S. 14)

BANKEN - Einige Geldhäuser öffnen ihre vorübergehend geschlossenen Geschäftsstellen gar nicht wieder. Andere Banken haben ihre Pläne zur Ausdünnung des Filialnetzes verstärkt. Denn auch nach der Coronakrise wird ein Großteil der Kunden weiter das Onlinebanking nutzen. (Handelsblatt S. 26)

