Nachdem die Schwankungsbreite bedingt durch den Corona-Crash im Februar/März dieses Jahres beim Währungspaar Euro zum US-Dollar zuletzt wieder abgenommen hatte, stabilisierte sich das FX-Paar zwischen 1,0650 und grob 1,0965 US-Dollar. Diese Handelsspanne wurde Ende Mai mit einem dynamischen Kursanstieg direkt auf 1,1422 US-Dollar aufgelöst. Nur wenig später setzt eine Konsolidierung zurück auf das 38,2 % Fibonacci-Retracement sowie eine Kursmarke von 1,1166 US-Dollar als minimales Korrekturziel ein. Dabei wurde das Paar darüber hinaus in einen bullischen Keil gezwängt, der nach technischen Maßstäben als klares Trendfortsetzungsmuster gewertet wird und offenbar kurz vor seiner regelkonformen Auflösung steht. Daraus gehen schon bald wieder frische Handelsansätze sowie neue Stopp-Anpassungen hervor.

Vielversprechender Wochenstart

Die neue Woche hat es in sich und katapultierte das Währungspaar EUR/USD direkt an die obere Keilbegrenzung um 1,1265 USD aufwärts. Gelingt es einen Tagesschlusskurs oberhalb dieses Niveaus zu etablieren, dürften rasch Gewinne in den Bereich von 1,1350 ...

