Die aktuell längste Serie: Pinterest mit 7 Tagen Plus in Folge (Performance: 18.21%) - die längste Serie dieses Jahr: Tesla 10 Tage (Performance: 65.88%). Tagesgewinner war am Montag HelloFresh mit 5,23% auf 43,84 (125% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 15,25%) vor Barrick Gold mit 3,92% auf 25,45 (105% Vol.; 1W 2,87%) und Slack mit 3,26% auf 34,21 (153% Vol.; 1W 10,82%). Die Tagesverlierer: Wirecard mit -44,07% auf 14,44 (114% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -85,33%), ThyssenKrupp mit -6,46% auf 6,46 (82% Vol.; 1W -3,76%), FACC mit -5,35% auf 6,72 (39% Vol.; 1W -6,67%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding ...

