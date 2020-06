- Anstieg der Umsatzerlöse 2019 um 280 % auf $ 8,4 Millionen;- Anstieg der Umsatzerlöse im 1. Quartal 2020 um 424 % auf $ 5,6 Millionen im Vergleich mit dem VorjahrVancouver, BC, Kanada, 22. Juni 2020 - LEAF Mobile Inc. (TSX.V: LEAF), ein führender Entwickler und Herausgeber von mobilen Spielen für die Gegenkultur, gab heute seine Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2019 und das zum 31. März abgeschlossene erste Quartal 2020 bekannt. Die Ergebnisse geben den Stand vor den später eintretenden Ereignissen wieder, also vor dem Abschluss der bereits am 17. April gemeldeten qualifizierenden Transaktion mit dem Erwerb der Vermögenswerte von LDRLY (Technologies) Inc., zu denen Titel wie Bud Farm Idle Tycoon zählen. Infolge der Transaktion ist Leaf Mobile nunmehr die Muttergesellschaft von LDRLY (Technologies) Inc.WICHTIGSTE ERGEBNISSE- Rekordwachstum 2019 bei den Betriebseinnahmen aus Spielen von $ 8,5 Mio., ein Anstieg von $ 6,3 Mio. bzw. 280 % im Jahresverlauf- Ergebnis der Betriebstätigkeit 2019 von $ 122.075 gegenüber (- $ 52.033) im Jahr 2018- Das 1. Quartal 2020 war in Bezug auf die Einnahmen aus Spielen mit $ 5,6Mio. das beste erste Quartal in der Geschichte von LEAF, einem Wachstum von 424 % im Jahresverlauf.- Bud Farm Idle Tycoon war der primäre Treiber für das Umsatzwachstum im Jahresverlauf 2019 und im 1. Quartal 2020.Die Performance des 4. Quartals 2019 war der krönende Abschluss eines hervorragenden Jahres, da LEAF mit seinem Spieleportfolio den höchsten Jahresumsatz in seiner Geschichte verzeichnen konnte. Die Dynamik des 4. Quartals baute sich bis ins 1. Quartal 2020 weiter auf, und das Unternehmen geht von einer Fortsetzung dieses Trends im Jahr 2020 aus, da im April Rekordumsatzerlöse von $ 2,9 Mio. erzielt wurden, wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 23. Mai gemeldet.Diese Ergebnisse zeigen, dass das Unternehmen bei der Umsetzung seiner Wachstumsstrategie zur Skalierung fähig ist.Im 4. Quartal 2019 erzielte das Portfolio mobiler Spiele Einnahmen von $ 3,1 Mio., ein Plus von 343 % auf das Jahr gerechnet; Treiber waren die starke Wachstumsdynamik des neu auf den Markt gebrachten Spiels Bud Farm Idle Tycoon und stabile Einnahmen aus den Legacy-Spielen Bud Farm Grass Roots, Bud Farm 420, Quest for Buds und Pot Farm.Im Jahr 2019 erzielte LEAF eine Rekordperformance beim Umsatz aus Spielen mit Einnahmen von $ 8,5 Mio., einem Zuwachs von $ 6,3 Mio. bzw. 280 % im Jahresvergleich. Die fokussierte Geschäftstätigkeit des Unternehmens und neue Spiele generierten ein positives Ergebnis der Betriebstätigkeit von $ 122.000 im Vergleich mit -$ 52.000 im Vorjahr.Im 1. Quartal 2020 meldete LEAF die besten Ergebnisse seiner Geschichte aus Spielen in einem ersten Quartal, die durch die anhaltende Wachstumsdynamik von Bud Farm Idle Tycoon angetrieben wurden und Einnahmen von $ 5,6 Mio. generierten, ein Zuwachs von 424 % im Jahresverlauf. Die Umsatzperformance, die durch unser starkes Portfolio angetrieben wurde, lag über den Erwartungen - ein Rekordquartal durch das wachstumsstarke Spiel des Unternehmens, Bud Farm Idle Tycoon, und eine Rückkehr zum Wachstum im März durch unsere Legacy-Spiele Bud Farm Grass Roots, Bud Farm 420 und Quest for Buds.Die starken Ergebnisse des 1. Quartals von $ 5,6 Mio. und die anhaltende Wachstumsdynamik werden in den Einnahmen aus Spielen von $ 2,9 Mio. im April reflektiert.Darcy Taylor, der CEO von Leaf Mobile, nahm dazu wie folgt Stellung: "Wir sind sehr zuversichtlich, dass unsere Rekordergebnisse aus Spielen sowohl im Gesamtjahr 2019 als auch im 1. Quartal 2020 eine Bestätigung unserer Strategie darstellen und unsere sehr gute Leistung bei der Lieferung packender Spiele für unterversorgte Märkte unterstreichen. Obwohl die aktuellen Auswirkungen von Covid-19 auf das Betriebsumfeld und die Isolierungsmaßnahmen massive gesellschaftliche Veränderungen erzwingen, sind wir zuversichtlich, dass unsere Nischen-Spiele weiterhin eine lange Lebensdauer aufweisen und weiteres Umsatzwachstum sowie starke Renditen generieren werden."Über das UnternehmenLEAF Mobile Inc. (TSX.V: LEAF) ist ein führender Entwickler von Handyspielen mit Schwerpunkt Gegenkultur. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, das mit LDRLY ein führendes Entwicklungsstudio mit Sitz in Nanaimo (BC) hat, verfügt über eine große Kompetenz in der Entwicklung, der Vermarktung und Herausgabe von eigentumsrechtlich geschützten Handyspielen. Die Kultur von LEAF beruht auf Kreativität, aus Daten abgeleiteten Erkenntnissen und konsequenter Realisierung der Strategie, wodurch das Unternehmen sehr ansprechende Spiele entwickelt, die dem Spieler dauerhaft Freude bereiten. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Vermarktung von Spielen hat LEAF konsequent ertragreiche Original- und lizenzierte geschützte Titel auf den Markt gebracht, darunter Cheech & Chong BUD FARM, Bud Farm Idle Tycoon, Bud Farm Grass Roots und Bud Farm 420. Unsere Spiele sind weltweit über den App Store und Google Play erhältlich. LEAF nutzt seine Erfolge in den Bereichen Plattform, Immaterialgüterrechte, Vermarktung, Entwicklung und Datenanalyse, um für sein globales Netz, das aus Spielern, Talenten, Aktionären und mehr besteht, den größtmöglichen Mehrwert zu schaffen.Nähere Informationen und Aktuelles zu LEAF erhalten Sie unter www.leafmobile.io und über unsere Online-Communitys auf Linkedin, Twitter, Facebook und InstagramKontakt:Medienanfragen: media@leafmobile.io, (604) 288-4417Investor Relations: leaf@kincommunications.com (604) 684-63702080 - 1055 West Georgia Street, Vancouver, BC, V6E 3R5Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die vorläufigen monatlichen Finanzergebnisse, die in dieser Pressemitteilung aufgeführt werden, basieren auf den uns gegenwärtig verfügbaren Informationen vor der Abstimmung mit den Plattformpartnern. Obwohl wir davon überzeugt sind, dass diese Ergebnisse tragfähig sind, ist es möglich, dass sie von den tatsächlichen Beträgen abweichen; die endgültigen Werte werden wir in unserem Quartalsbericht für das zum 30. Juni 2020 endende Quartal melden. Wir haben nicht die Absicht, diese Schätzwerte vor Einreichung unseres Quartalsberichts zu aktualisieren.Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Obwohl das Unternehmen unter Berücksichtigung der Erfahrung seiner leitenden Angestellten und Board-Mitglieder, der aktuellen Lage sowie erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer als angemessen eingestufter Faktoren der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen vernünftig sind, sollten sie nicht als verlässlich erachtet werden, da das Unternehmen nicht zusichern kann, dass sie sich als wahrheitsgemäß erweisen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen erwogen werden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten ausschließlich zum Veröffentlichungsdatum dieser Meldung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren, sofern dies nicht ausdrücklich von den geltenden Gesetzen gefordert wird.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungMitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA52177M1095