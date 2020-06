The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.06.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.06.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A10HX1 ERSTE GP BNK 13-20 FLR391 BD00 BON EUR NCA XFRA CH0214883156 HERO 13-20 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0215275519 RABOBK NEDERLD 13-20 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA DE000DK0QAM3 DEKA USD FESTZINS 18/20 BD00 BON USD NCA XFRA US038222AF21 APPLIED MATERIALS 2021 BD00 BON USD NCA XFRA US038222AH86 APPLIED MATERIALS 15/20 BD01 BON USD NCA XFRA US14912HUD06 CATERP.FIN.SER. 2021 BD01 BON USD NCA XFRA USG9007YAA04 TRANSOCEAN PRO.16/24 REGS BD01 BON USD NCA XFRA US14912HTB68 CATERP.FIN.SER. 2020 BD02 BON USD NCA XFRA US14912HUT57 CATERP.FIN.SER. 2021 BD02 BON USD NCA XFRA USU0389LAF86 ARAMARK SVC 20/25 REGS BD02 BON USD NCA 2W8A XFRA USU85440AE22 STAPLES INC 19/27 REGS BD02 BON USD NCA VB1A XFRA XS1498566766 VIRGIN MED.RE. 16/24 REGS BD02 BON GBP NCA XFRA XS2181259487 OESTERREICH 20/20 ZO BD02 BON EUR NCA U65A XFRA IE0034388573 J O HAMBRO C.M.U-JAP.B EO FD00 EQU EUR NCA IPGD XFRA LU0048587603 FID.FDS-JAP.SM.COS A GL. FD00 EQU EUR NCA HV82 XFRA LU0106239873 SISF JAP.EQUITY A ACC FD00 EQU EUR NCA TES8 XFRA LU0152983168 FTIF-F.JAPAN N ACC EO FD00 EQU EUR NCA XC4D XFRA LU0161332480 FID.FDS-JAP.ADVANT. A YN FD00 EQU EUR N