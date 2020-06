The following instruments on XETRA do have their first trading day 23.06.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.06.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA BE6322623669 UMICORE 20/25 ZO CV BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A13R5N7 GERMAN PELLETS IHS.14/19 BD00 BON EUR NCA GWQB XFRA DE000A1TNAP7 GERMAN PELLETS IHS.13/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A28YEA8 R-LOGITECH 20/23 2 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0BH9 DZ BANK IS.A1409 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0BJ5 DZ BANK IS.A1410 VAR BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0BK3 DZ BANK IS.A1411 VAR BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0BL1 DZ BANK IS.A1412 VAR BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0BM9 DZ BANK IS.A1413 VAR BD02 BON EUR NCA XFRA ES0000106544 COM.AUT.VASCO 15-23 BD02 BON EUR NCA XFRA FR0013519253 FRANKREICH 20/26 BD02 BON EUR NCA XFRA US13607GRK21 CIBC TOR 20/23 BD02 BON USD NCA XFRA US58933YBB02 MERCK + CO. 20/50 BD02 BON USD NCA XFRA US69331CAH16 PG+E CORP. 20/28 BD02 BON USD NCA XFRA US806854AJ48 SCHLUMB.INV. 20/30 BD02 BON USD NCA XFRA XS1891784339 WORLD BK 18/21 MTN BD02 BON IDR NCA XFRA XS2190956941 LEGAL+GENL 20/UND. FLR BD02 BON GBP NCA XFRA XS2190961784 ATHENE GLOB. 20/23 REGS BD02 BON EUR NCA XFRA XS2190979489 EUSTREAM 20/27 BD02 BON EUR NCA XFRA XS2193953291 OESTERREICH 20/20 ZO BD02 BON EUR NCA XFRA XS2193968992 UPJOHN FINAN 20/22 BD02 BON EUR NCA XFRA XS2193974701 WMG ACQU. 20/28 REGS BD02 BON EUR NCA XFRA XS2193983108 UPJOHN FINAN 20/32 BD02 BON EUR NCA XFRA XS2194288390 SYNTHOMER 20/25 REGS BD02 BON EUR N