FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

NWD XFRA HK0017000149 NEW WORLD DEV.

SQU XFRA FR0000125486 VINCI S.A. INH. EO 2,50

OCI1 XFRA ES0167050915 ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50

OORD XFRA AU000000ORA8 ORORA LTD

