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Dienstag, 23.06.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 634 internationalen Medien
NetCents lässt die Milliardenbombe platzen! Kurs explodiert!
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WKN: 867475 ISIN: FR0000125486 Ticker-Symbol: SQU 
Tradegate
22.06.20
21:29 Uhr
85,46 Euro
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Branche
Bau/Infrastruktur
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STOXX Europe 50
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VINCI SA Chart 1 Jahr
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5-Tage-Chart
ACS
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA23,770+0,38 %
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD1,070-0,93 %
ORORA LIMITED1,3900,00 %
VINCI SA85,46+1,74 %
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