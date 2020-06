FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.06.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 24.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.06.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

R8B XFRA ZAE000024501 RMB HLDGS LTD RC-,01

3S5 XFRA CNE100001ZS2 RED STAR MACAL.GR.H YC 1

3EZ XFRA CA27723P1036 EASTERN ZINC CORP.

YAJ XFRA AU000000KAI5 KAIROS MINERALS

