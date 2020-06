"Verbraucherinnen und Verbraucher in Europa werden einfache Ansprüche auf Schadensersatz, Minderung oder Ersatzlieferung durchsetzen können."Brüssel - Verbraucher in der EU können ihre Rechte künftig besser gegen grosse Firmen durchsetzen. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten einigten sich am späten Montagabend auf die EU-weite Einführung von Sammelklagen. "Nach einem langen und harten Kampf gegen die Versuche der Industrie, den Vorschlag zu verwässern, werden Verbraucherorganisationen künftig vor Gericht gegen...

