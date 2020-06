Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,1265 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. In der Nacht auf Dienstag war der Euro um etwa einen halben Cent abgesackt.Auch zum Franken war es in der Nacht zu einem Rücksetzer bis auf 1,0659 Franken gekommen. Aktuell geht die Gemeinschaftswährung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...