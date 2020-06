DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump stellte klar, dass das Handelsabkommen zwischen China und den USA weiterhin Bestand hat. "Das China-Handelsabkommen ist vollständig intakt", schrieb Trump am späten Montagabend auf Twitter. Hoffentlich werden sie sich weiterhin an die Bedingungen des Abkommens halten, so Trump. Kurz zuvor hatte die Aussage des Handelsberaters des Weißen Hauses, Peter Navarro, gegenüber dem Sender Fox News für Wirbel gesorgt und die Ängst genährt, dass das Abkommen vorbei sei. Im Interview wurde Navarro zum Handelsabkommen befragt. Dabei merkte die Moderatorin an, dass Trump das Abkommen aufrechterhalten und sicherstellen wolle, dass China seinen Verpflichtungen nachkomme. "Aber angesichts all dessen, was passiert ist und all der Dinge, die Sie gerade aufgelistet haben, ist das vorbei?", fragte sie. Navarro, der unter Trumps Beratern als ein scharfer Kritiker Chinas gilt, antwortete: "Ja. Es ist vorbei." Nachdem die Finanzmärkte negativ auf seine Aussagen reagierten, bemühte sich Navarro schnell um eine Klarstellung seiner Kommentare und erklärte dem Wall Street Journal, seine Aussagen seien "völlig aus dem Zusammenhang gerissen" worden. Die Kommentare Navarros lösten im Weißen Haus erheblichen Wirbel aus. Mehrere Verwaltungsbeamte, darunter der oberste Wirtschaftsberater des Präsidenten, Larry Kudlow, betonte gegenüber Reportern, dass das Abkommen nicht am Ende sei. Navarros Äußerungen sorgten auch an den Märkten kurzzeitig für Verluste.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,0 zuvor: 37,5 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,0 zuvor: 39,8 16:00 Neubauverkäufe Mai PROGNOSE: +2,7% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.122,25 +0,03% Nasdaq-100-Indikation 10.124,50 -0,13% Nikkei-225 22.643,33 +0,92% Hang-Seng-Index 24.786,67 +1,12% Kospi 2.137,49 +0,51% Shanghai-Composite 2.970,83 +0,19% S&P/ASX 200 5.949,90 +0,09%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fester - Im frühen Handel hatten zunächst die Kommentare des Handelsberaters von US-Präsident Donald Trump, Peter Navarro, für Unruhe gesorgt. Nach den Aussagen von US-Präsident Donald Trump wurden zwischenzeitliche Rücksetzer an den Börsen jedoch wieder wettgemacht, während zugleich Sorgen um die Corona-Pandemie etwas im Hintergrund schwelen. Die Börse in Tokio erhält Rückenwind von einem zum Vortag etwas schwächeren Yen. Hiervon profitierten insbesondere japanischen Exportwerte, deren Produkte in Dollar auf den Weltmärkten billiger werden. Softbank geben um 0,3 Prozent nach. Der japanische Technologiekonzern hat nun einen Weg gefunden, wie er sich von einem Großteil seiner Beteiligung an T-Mobile US zu trennen. Die Deutsche Telekom gibt Softbank die Zustimmung, innerhalb der nächsten sechs Monate insgesamt rund 193 Millionen T-Mobile US-Aktien über den Markt zu verkaufen. In Hongkong legt der Hang-Seng-Index knapp 1,0 Prozent zu. Zu Wochenbeginn hatten politische Unsicherheiten das Sentiment in der chinesischen Sonderverwaltungszone belastet angesichts der von Peking geplanten Einrichtung einer "nationalen Sicherheitsbehörde" zur Überwachung der Einhaltung eines geplanten neuen Sicherheitsgesetzes.

US-NACHBÖRSE

Der Aktienkurs von T-Mobile US gab auf Nasdaq.com um 1,6 Prozent nach auf 104,89 US-Dollar, nachdem der japanische Technologiekonzern Softbank angekündigt hat, sich von einem Großteil seiner Beteiligung an dem Unternehmen zu trennen. Die Aktie des Online-Sicherheitsunternehmens Palo Alto Networks verlor 0,4 Prozent auf glatt 232 Dollar. Die Finanzchefin des Unternehmens, Kathy Bonanno, wird das Unternehmen verlassen, um Business Finance Officer der Cloud-Division von Google zu werden. Shoe Carnival sprangen um 13,3 Prozent auf 30,68 Dollar nach oben. Der Einzelhändler hatte mitgeteilt, dass die Online-Verkäufe im zweiten Geschäftsquartal aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie um mehr als 400 Prozent gestiegen sind. Die Margen wurden jedoch von gestiegen Versand- und anderen Kosten belastet, so der Schuhhändler. Der flächenbereinigte Umsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 28,1 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.024,96 0,59 153,50 -8,81 S&P-500 3.117,86 0,65 20,12 -3,50 Nasdaq-Comp. 10.056,48 1,11 110,35 12,08 Nasdaq-100 10.130,33 1,22 121,69 16,00 Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 1,07 Mrd 3,52 Mrd Gewinner 1.558 1.027 Verlierer 1.395 1.930 Unverändert 88 86

Etwas fester - Die Hoffnung auf eine schnelle Konjunkturerholung dominierte, bestärkt von erneut günstig ausgefallenen Konjunkturdaten - trotz weiter bestehender Corona-Unsicherheiten. Teilnehmer verwiesen auf steigende Infektionsraten in diversen US-Bundesstaaten. Untermauert wurde dies durch Daten der Weltgesundheitsorganisation, die eine Rekordzahl an Neuinfektionen an einem Tag meldete. Gesucht waren vor allem Technologiewerte, der Sektor im S&P-500 zog um 1,9 Prozent an. Apple wird in seinen Computern künftig selbst designte Chips verbauen und gab damit das Ende seiner 15 Jahre währenden Partnerschaft mit dem Chiphersteller Intel bekannt. Die Apple-Aktie erhöhte sich um 2,6 Prozent und markierte im Verlauf erneut ein Allzeithoch. Die Intel-Papiere stiegen um 0,8 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,19 0,0 0,19 -100,9 5 Jahre 0,33 1,1 0,32 -159,1 7 Jahre 0,54 0,7 0,53 -171,1 10 Jahre 0,70 0,4 0,70 -174,3 30 Jahre 1,46 -0,3 1,46 -161,0

Am Anleihemarkt konnten zeitweise Gewinne aus dem Verlauf nicht gehalten werden. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erhöhte sich um 0,4 Basispunkte auf 0,70 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:40 % YTD EUR/USD 1,1268 +0,0% 1,1264 1,1204 +0,5% EUR/JPY 120,75 +0,3% 120,41 119,84 -1,0% EUR/GBP 0,9036 +0,0% 0,9034 0,9026 +6,8% GBP/USD 1,2473 +0,1% 1,2466 1,2415 -5,9% USD/JPY 107,14 +0,2% 106,91 106,97 -1,4% USD/KRW 1209,09 +0,0% 1209,08 1214,96 +4,7% USD/CNY 7,0766 +0,1% 7,0684 7,0760 +1,6% USD/CNH 7,0707 +0,2% 7,0580 7,0705 +1,5% USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7505 7,7501 -0,5% AUD/USD 0,6911 -0,0% 0,6911 0,6878 -1,4% NZD/USD 0,6473 -0,1% 0,6481 0,6443 -3,8% Bitcoin BTC/USD 9.623,51 -0,6% 9.685,01 9.413,26 +33,5%

Der Dollarindex verlor 0,6 Prozent. Dass gerade die USA zu den weltweiten Krisenstaaten der Pandemie zählten, mache den Greenback anfällig, hieß es im Handel. Der Euro legte deutlicher zu. Im späten US-Handel notierte er bei 1,1256 Dollar und übersprang damit wieder die Marke von 1,12 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,58 40,73 -0,4% -0,15 -30,4% Brent/ICE 43,03 43,08 -0,1% -0,05 -31,7%

Die Ölpreise erholten sich von anfänglichen Abgaben. Marktteilnehmer verwiesen auf den schwächeren Dollar als stützenden Faktor. Die Analysten der Bank of America sehen die fundamentale Lage bei Rohöl als verbessert an und erhöhen Ihre Preisprojektionen. US-Leichtöl der Sorte WTI stieg um 2,2 Prozent auf 40,63 Dollar und kletterte damit erstmals seit Anfang März wieder über die Marke von 40 Dollar. Brent gewann 2,1 Prozent auf 43,09 Dollar je Fass.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.754,72 1.754,20 +0,0% +0,52 +15,6% Silber (Spot) 17,74 17,90 -0,9% -0,16 -0,6% Platin (Spot) 824,10 826,50 -0,3% -2,40 -14,6% Kupfer-Future 2,65 2,65 +0,0% +0,00 -5,7%

Der Goldpreis verbesserte sich um 0,6 Prozent auf 1.755 Dollar - gestützt vor allem von der Schwäche des Dollar. Damit kletterte er auf das höchste Niveau seit Mitte April.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

- USA

In den USA ist die Zahl der Coronavirus-Toten auf mehr als 120.000 angestiegen. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität wurden bis Montagmittag (Ortszeit) rund 120.050 Todesfälle registriert. Das ist die mit großem Abstand höchste Zahl von Corona-Toten weltweit. Laut der Johns-Hopkins-Universität wurden in den USA bislang zudem knapp 2,3 Millionen Infektionsfälle bestätigt - auch das ist mehr als in jedem anderen Land weltweit. Derweil wurden zwei weitere Mitglieder des Wahlkampfteams von US-Präsident Donald Trump, die seinen Auftritt am Samstag in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma vor Ort organisiert hatten, positiv auf das Coronavirus getestet. Die Gesamtzahl der positiv auf das neuartige Virus getesteten Wahlkampfmitarbeiter, die in Tulsa im Einsatz waren, stieg damit auf acht.

- UNESCO

Mehr als eine Viertelmilliarde Kinder weltweit haben keinen Zugang zu Bildung, und die Corona-Krise hat diese Lage noch verschärft: Zu diesem Schluss kommt die Unesco in ihrem am Dienstag in Paris veröffentlichten Weltbildungsbericht. Auch Deutschland hat demnach noch Nachholbedarf bei der Chancengleichheit.

ABRÜSTUNGSGESPRÄCHE USA / RUSSLAND

Eine erste Runde neuer Abrüstungsgespräche zwischen den USA und Russland ist ohne greifbare Ergebnisse zuende gegangen. Der US-Chefunterhändler Marshall Billingslea bezeichnete die am Montag in Wien geführten Verhandlungen jedoch als "sehr positiv". Es habe "detaillierte Diskussionen" über eine ganze Reihe atomarer Fragen gegeben, schrieb Billingslea am Abend im Kurzbotschaftendienst Twitter, ohne sich näher dazu zu äußern.

HONGKONG

China hat die Kritik der EU an seinem geplanten Sicherheitsgesetz für die Sonderverwaltungszone Hongkong in scharfer Form zurückgewiesen. Die Hongkong-Politik sei eine "interne Angelegenheit", erklärte am Dienstag in Peking der Europa-Abteilungsleiter im Außenministerium, Wang Lutong. Seine Regierung verbitte sich "jegliche ausländische Einmischung in diese Angelegenheit".

USA / CHINA

Die US-Regierung schränkt die Arbeitsmöglichkeiten weiterer chinesischer Staatsmedien in den Vereinigten Staaten deutlich ein. Künftig würden auch der Fernsehsender China Central Television, die Nachrichtenagentur China News Service sowie die Zeitungen "People's Daily" und "Global Times" als ausländische Vertretungen eingestuft, teilte das Außenministerium in Washington am Montag mit. Es handele sich um "Propagandaeinrichtungen", die der chinesischen Regierung unterstünden.

USA / VENEZUELA

US-Präsident Donald Trump hat sich grundsätzlich offen für ein Treffen mit Venezuelas linksnationalistischem Staatschef Nicolas Maduro gezeigt. "Ich bin nie gegen persönliche Treffen", sagte Trump in einem Interview mit der Nachrichten-Website "Axios". "Ich sage immer, mit einem Treffen kann man wenig falsch machen." Im Kurzbotschaftendienst Twitter schränkte Trump aber am Montag ein, er würde Maduro nur treffen, um über dessen Machtverzicht zu sprechen.

EINWANDERUNGSPOLITIK USA

US-Präsident Donald Trump verlängert wegen der hohen Arbeitslosigkeit in Folge der Coronavirus-Krise den verhängten Einwanderungsstopp bis zum Jahresende. Wie ein US-Regierungsvertreter am Montag sagte, sollen in diesem Jahr keine Green Cards mehr ausgegeben werden. Die Maßnahme wird zudem auf eine Reihe von Arbeitsvisa ausgeweitet, unter anderem auf das sogenannte H1-B-Visum, das viel im Technologie-Sektor verwendet wird.

APPLE

wird in seinen Computern künftig selbst entworfene Chips verbauen. Der Konzern beendet damit eine 15 Jahre währende Partnerschaft mit dem Chiphersteller Intel. Die Neuigkeit wurde im Rahmen der Auftaktrede zur ersten virtuellen Entwicklerkonferenz von Apple bekannt gegeben.

SOFTBANK

Die japanische Technologiekonzern Softbank wird sich von einem Großteil seiner Beteiligung an T-Mobile US trennen. Die Deutsche Telekom gibt Softbank die Zustimmung, bereits innerhalb der nächsten sechs Monate insgesamt rund 193 Millionen T-Mobile US-Aktien über den Markt zu verkaufen, hieß es in einer Mitteilung des Bonner Konzerns. Dies sei im Rahmen der bisherigen Lock-up-Regelung nicht möglich gewesen. Zudem erwerbe Marcelo Claure, CEO der Softbank International und ehemaliger CEO von Sprint, weitere 5 Millionen T-Mobile US Aktien von dem US-Unternehmen. Dies erfolge unter Rückgriff auf Aktien, die T-Mobile US von Softbank erworben habe.

