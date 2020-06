Am Montag hat der Chemieriese BASF mit den Vorbereitungen für den Bau seiner Batteriezellfabrik in Schwarzheide (Brandenburg) begonnen. Der DAX-Konzern will dadurch eine stärkere Rolle im Zukunftsmarkt E-Mobility spielen. Der Plan ist, in der Fabrik künftig pro Jahr Batteriematerial für 400.000 Fahrzeuge zu produzieren."Wir wollen in den nächsten zwei Jahren die Anlage fertigstellen, die es schafft, Teil einer europäischen Wertschöpfungskette für Elektrofahrzeuge zu sein", erklärte BASF-Sprecher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...