"Mit dieser Partnerschaft mit der B. Bigler AG unternimmt unsere Gruppe einen weiteren Schritt zur Stärkung ihrer langjährigen Präsenz auf dem deutschen Markt. Wir arbeiten seit vielen Jahren mit der B. Bigler AG in der Schweiz zusammen und sind nun davon überzeugt, dass wir - in Kombination mit unserem Vertriebsteam - unseren deutschen Kunden ein Höchstmaß an Qualität und Flexibilität bieten können", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...