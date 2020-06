E.ON SE: Gut sieht anders aus! Das sind die neuen Kursziele!

Der große Unterschied in der Darstellung der beiden jüngsten Charts, rührt daher, dass der große Chart nun, so wie alle anderen auch, auf Tagesbasis basiert. Für die Aktie des Energieriesen hatte ich in meiner letzten Analyse einen sehr dynamischen Anstieg zunächst bis 11 € und weiterführend bis 14 € prognostiziert. Das erste Etappenziel konnte inzwischen fast erreicht werden, das zweite liegt in noch etwas weiterer Entfernung. Aufgrund der aktuellen Entwicklung habe ich meine Wellenzählung verändert, ...

