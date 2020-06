Carlsbad, Kalifornien (ots/PRNewswire) - InkCenter® bietet bessere Qualität, spart Kosten und schont die UmweltRetail Inkjet Solutions (RIS) und Cora führen gemeinsam einen Nachfüllservice für Tintenstrahlpatronen in sämtlichen Cora-Einzelhandelsfilialen in Belgien und Luxemburg (Benelux) ein. Cora-Kundinnen und -Kunden können ihre leeren Tintenstrahlpatronen nun im InkCenter®-Servicebereich abliefern, um diese auffüllen zu lassen, während sie einkaufen. Das spart Zeit und Geld und schützt gleichzeitig die Umwelt."Nach dem nachweislichen Erfolg, den der Tintenstrahlpatronen-Nachfüllservice in Cora-Hypermärkten in Frankreich erzielte, freut sich RIS darüber, Cora erneut in weiteren Ländern zum Partner zu haben. Dies ist besonders von Interesse, da umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen im Einzelhandel immer beliebter werden", so David Lenny, President und CEO bei RIS."Unsere innovative Nachfüll-Technologie ist auf Zweckmäßigkeit und Effizient ausgelegt und trägt gleichzeitig dazu bei, Einweg-Kunststoffprodukte zu reduzieren. Die Cora-Marke genießt ein Höchstmaß an Vertrauen und verfolgt mit ihrer strategischen Ausrichtung die gleichen Ziele. Gemeinsam ist es unser Anliegen, der Öffentlichkeit hochwertige Tinten- und Druckqualität zu einem deutlich erschwinglicheren Preis anzubieten. In Zeiten von Covid-19 ist es wichtiger denn je, den zahlreichen Berufstätigen im Home-Office, die sich durch die Arbeit von zu Hause aus an die Vorschriften zur räumlichen Distanzierung halten, einen kostengünstigeren Tintenstrahldruck zu ermöglichen."Lenny und sein Team verfolgten in den vergangenen Jahren das Ziel, die Expansion von RIS in Kontinentaleuropa durch die Zusammenarbeit mit mehreren großen Einzelhandelsketten, wie Auchan, Boulanger und Media Markt, weiter voranzutreiben. Mit der Aufnahme von Cora Benelux in das RIS-InkCenter®-Netzwerk gelingt ein weiterer wichtiger Schritt auf diesem Weg. Gleichermaßen ist RIS davon überzeugt, dass der Nachfüllservice für Tintenpatronen bei Cora-Kundinnen und -Kunden auf Anklang stoßen wird.Das RIS-InkCenter® verfügt über ein patentiertes, hochpräzises Nachfüllsystem, das jede Patrone professionell reinigt, auffüllt und testet, um eine einwandfreie Leistung sicherzustellen und die Lebensdauer jeder einzelnen Patrone durch mehrmaliges Auffüllen zu maximieren. Dies sogt für Kosteneinsparungen von bis zu 60 Prozent im Vergleich mit dem Kauf mehrerer neuer Patronen. Die Tintenpatronen werden von qualifizierten Mitgliedern des Serviceteams aufgefüllt, während Kundinnen und Kunden in einer der teilnehmenden Filialen einkaufen. Das InkCenter®-System wird ab Juni 2020 an allen neun Cora-Standorten in Belgien und Luxemburg zur Verfügung stehen."Wir freuen uns, gemeinsam mit Cora Benelux das InkCenter® auszurollen", so Vincent Hormovitis, Vice President of Sales & Business Development bei RIS. "Das Cora-Management-Team ist leidenschaftlich bestrebt, Kundinnen und Kunden insbesondere während dieser weltweiten Krise einen unschlagbaren Mehrwert zu bieten. Durch die zunehmende Anzahl an Angestellten im Home-Office sowie Schülerinnen, Schülern und Studierenden, die zu Hause lernen, ist die Nachfrage nach Tintenpatronen deutlich angestiegen. Cora Benelux ist nun dazu in der Lage, Kundinnen und Kunden die hochwertigste Tintenpatronen-Lösung zu einem Preisvorteil von bis zu 60 % im Vergleich mit Marken-Patronen anzubieten. Das spart Geld und schont gleichzeitig die Umwelt.""Es ist uns ein wahres Vergnügen, unseren Kundinnen und Kunden die erste Ink Bar in den Beneluxstaaten bieten zu können", so Stéphanie Pohl Weber, Non-Food Director bei Cora Benelux. "Seit Anfang Juni steht dieser neue innovative und exklusive Service in allen neun Cora-Filialen der Benelux-Union zur Verfügung. Es ist stehts unser Ziel, so nah wie möglich an der Realität unserer Kundinnen und Kunden zu arbeiten. In den vergangenen Wochen konnten wir aufgrund der Covid-19-Krise einen explosionsartigen Anstieg der Tintenpatronenverkäufe beobachten - eine Wertsteigerung von mehr als 104 % im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum. Wir freuen uns demnach sehr, unseren Kundinnen und Kunden diese aus ökonomischer und ökologischer Sicht hochwertige und vorteilhafte Alternative anbieten zu können.""Unsere Fachleute wählen jeden Tag mit viel Leidenschaft das beste Sortiment zum besten Preis aus, um unseren Kundinnen und Kunden eine unvergleichliche Angebotsauswahl und ein personalisiertes Einkaufserlebnis zu ermöglichen. Wir haben 511 verschiedene Patronen (HP-, Canon-, Epson-, Brother- und TX-kompatible Patronen) in den Regalen und im Bestellsortiment. Durch die tiefgehende Ausarbeitung unseres Produktangebots beabsichtigen wir, jeden Einkauf zu einem einzigartigen Erlebnis zu machen", so Henri Devreux, Marketing Director bei Cora Benelux. "In diesem Zusammenhang stellten die Zusammenarbeit mit RIS und die Einführung der Bars für uns den offensichtlichen nächsten Schritt dar."Informationen zu RISRetail Inkjet Solutions, Inc. (RIS) ist der Branchenführer im Bereich Tintenpatronen-Nachfüllservices vor Ort im Einzelhandel. Der patentierte InkCenter®-Kiosk von RIS wird in mehr als 500 teilnehmenden Einzelhandelsstandorten in den Vereinigten Staaten, Kanada und Europe eingesetzt - darunter Auchan, Boulanger, CORA, Costco, E.Leclerc, Systéme U, Intermarché, Media Markt, Saturn, Schiever sowie ausgewählte Buchhändler an Universitäten. RIS bietet Kundinnen und Kunden unvergleichliche Druckqualität und unglaubliche Kosteneinsparungen. RIS wurde im Jahr 2004 von ehemaligen HP-Ingenieuren gegründet, die die gemeinsame Vision verfolgen, eine bessere Drucklösung zu einem niedrigeren Preis für Kundinnen und Kunden zu schaffen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Carlsbad, Kalifornien. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.Go2RIS.com.Informationen zu CoraCORA ist eine Hypermarktkette des Konzerns Louis Delhaize. CORA betreibt 61 Hypermärkte in Frankreich, sieben in Belgien, zwei in Luxemburg und elf in Rumänien. CORA bietet als erster und einziger Einzelhändler in der Benelux-Union den InkCenter®-Service an. Weitere Informationen zu Cora erhalten Sie unter www.cora.be.Kontakt Ashley McGintyTelefon 858.753.0233E-Mail amcginty@Go2RIS.comWebseite https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2827878-1&h=3679624407&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2827878-1%26h%3D1291056589%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.go2ris.com%252F%26a%3Dwww.Go2RIS.com&a=www.Go2RIS.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1180032/Cora_Benelux_PR__Image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1179674/RIS_CORA_Logo.jpgOriginal-Content von: Retail Inkjet Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125965/4631487