Comparis-Analyse der Grundstück-Gewinnsteuern in den Kantonen: Die Unterschiede zwischen den Gemeinden und je nach Haltedauer sind immens.Zürich - Beim Verkauf eines Grundstückes oder einer Immobilie fällt auf einen Gewinn eine Steuer an. Eine Analyse von comparis.ch zeigt: Die Unterschiede zwischen den Gemeinden und je nach Haltedauer sind immens: In Frauenfeld muss ein Verkäufer nach 5 Jahren Haltedauer mit einer Gewinnsteuer von 40 Prozent rechnen. Nach 25 Jahren greift St. Gallen mit immer noch 26,5 Prozent am kräftigsten zu.

