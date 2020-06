NEW YORK (Dow Jones)--Kalifornien ist mit dem Vorstoß gescheitert, Bayer zu einer Warnung vor angeblichen Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup zu verpflichten. Ein Bundesgericht blockierte den entsprechenden Versuch des US-Bundesstaats. Richter William Shubb urteilte, auch wenn die Weltgesundheitsbehörde WHO Krebsgefahren erkannt habe, so hätten doch die US-Gesundheitsbehörde EPA und andere die Sicherheit des Unkrautvernichters bestätigt. Bayer dennoch zu einem Warnhinweis zu verpflichten, würde gegen US-Recht verstoßen.

Bayer nannte das Urteil in einer Stellungnahme wichtig, es helfe den Farmern bei ihrer Arbeit. Von der Generalstaatsanwaltschaft Kaliforniens war zunächst kein Kommentar zu erhalten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2020 02:10 ET (06:10 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.