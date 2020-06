Die Woche am Credit Primärmarkt startet geschäftig. Unter anderem emittierten EnBW, Euronext und Unibail-Rodamco-Westfield EUR denominierte Papiere gestern. Viel beeindruckender als die gestrigen Emissionsvolumen erscheint derzeit jedoch die Emissionspipeline. Hier fällt besonders ein Emittent auf. Exxon Mobil plant deren EUR Creditmarkt Debüt. Eine Emission in vier Tranchen (4, 8, 12 und 19 Jahren) ist geplant. Exxon hat dieses Jahr bereits 18 Mrd. an USD Anleihen platziert und sich Kreditfinanzierung von EUR 7 Mrd. besorgt. Damit geht die Emissionsflut Credit-Öl-EUR Markt weiter. So waren unter anderem BP, OMV, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...