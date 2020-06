Wirecard (WKN: 747206) gilt im Moment als das schwarze Schaf der Payment-Branche. Aber ist das wirklich so, dass der langjährige Fintech-Star die unrühmliche Ausnahme ist? Oder ist es nicht vielmehr so, dass Unternehmen, die wie Parasiten an den globalen Geldströmen sitzen, grundsätzlich anfällig sind für unethisches Gebaren? Auf alle Fälle spricht für mich einiges dafür, dass der Hype im e-Payment-Zirkus ein übertriebenes Niveau erreicht hat. Anleger sollten beachten, dass auch Wirecard-Alternativen ...

