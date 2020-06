AUDUSD hat weiter die Chance auf eine Trendfortsetzung. EURJPY versucht sich an einer Kurserholung und EURUSD wartet mit einer deutlichen Reaktion der Bullen am Supportlevel auf. AUDUSD hält den Bullen die Türe offen Tickmill-Analyse: AUDUSD im 4-Stundenchart AUDUSD zeigt sich innerhalb der regressiven Phase nach den dynamischen Kurszuwächsen in den Widerstand um 0,70750 AUD weiterhin recht unentschieden. Allerdings gibt es immer wieder dynamische ...

