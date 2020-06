Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Dienstag zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.445 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Plus von 1,5 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. Dabei liegen alle Werte im grünen Bereich. An der Spitze der Kursliste steht die zuletzt arg gebeutelte Aktie von Wirecard. Damit wurde der extreme Kursverfall des vergangenen Tage vorerst gestoppt.



Die Anteilsscheine von RWE, Beiersdorf und Eon stehen gegenwärtig am Ende der Liste. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmorgen stärker. Ein Euro kostete 1,1287 US-Dollar (+0,21 Prozent).

