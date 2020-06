Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Symrise. Für die Aktie sprechen derzeit gleich mehrere Argumente. Operativ läuft es glänzend, wegen des Wirecard-Skandals könnte Symrise sogar in den DAX aufsteigen. Maximilian Völkl vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video. Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Maximilian Völkl hält Positionen an Symrise, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.