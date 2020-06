DAX: Chance von 66 Prozent p.a. von Ingmar Königshofen - 23.06.2020, 09:00 Uhr Angefeuert durch staatliche Rettungspakete und Notenbank-Maßnahmen in Billionenhöhe, stürmte der DAX nach oben. Doch es gibt einige gute Gründe, warum diese bislang einzigartige Erholungsrally enden könnte. Ein StayLow-Optionsschein auf den DAX scheint daher interessant. An der Börse wird Zukunft gehandelt. Insofern verwundert es nicht, dass der DAX steigt, während Wirtschaftsdaten in die Knie gehen. Weltweit schnüren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...