Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Geldern (pta008/23.06.2020/09:29) - Geldern, 23.06.2020. Der Vorstand der IGP Advantag AG, Geldern (ISIN: DE000A1EWVR2, WKN A1EWVR), gibt den neuen Termin der ordentlichen Hauptversammlung der IGP Advantag AG bekannt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wird die ursprünglich für den 18. Juni 2020 vorgesehene Hauptversammlung nun am 21.08.2020 stattfinden. Die Einzelheiten zur Hauptversammlung sowie die Tagesordnung werden in Kürze im Rahmen der Einladung zur Hauptversammlung veröffentlicht.



(Ende)



Aussender: IGP Advantag AG Adresse: Glockengasse 5, 47608 Geldern Land: Deutschland Ansprechpartner: Raik Oliver Heinzelmann Tel.: +49 2831 1348220 E-Mail: r.heinzelmann@igp-advantag.ag Website: www.igp-advantag.ag



ISIN(s): DE000A1EWVR2 (Aktie) Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1592897340524



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJune 23, 2020 03:29 ET (07:29 GMT)





IGP ADVANTAG-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de