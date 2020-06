Berlin, Wien und Winterthur, Schweiz (ots/PRNewswire) - Erweitern Sie Ihr GPM-Erlebnis und profitieren Sie vom Teilen von Suchabfragen, von erweiterten Drag & Drop Möglichkeiten, den neuen Optionen zur Dokumentenverwaltung sowie dem neuen Design des OrganisationsportalsBOC Group (https://www.boc-group.com/?utm_source=Cision&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=ADONIS_10.0) hat heute die Veröffentlichung Ihrer GPM-Suite ADONIS 10.0 (https://discover.boc-group.com/de/whats-new-in-adonis?utm_source=Cision&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=PRA_ADONIS_10.0&utm_term=whats_new)mit einer Vielzahl an Verbesserungenbekanntgegeben - von Leistung und Benutzerfreundlichkeit bis hin zu Design und Sicherheit. Mit den erweiterten Möglichkeiten zur Zusammenarbeit, der Verknüpfung von Assets und dem Lesen von Inhalten setzt ADONIS 10.0 neue Maßstäbe für eine einfache und schnelle Umsetzung Ihrer GPM Vision.Tobias Rausch, ADONIS Produktmanager, erklärt: "ADONIS 10.0 ist smarter und leistungsfähiger als je zuvor, denn wir haben die beliebtesten Funktionen unserer Anwender verbessert und erweitert. Per Drag & Drop verknüpfen Sie GPM Assets im Explorer direkt und schnell miteinander. Nutzen Sie das Teilen von Suchabfragen zur intensiven Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen. Das Organisationsportal wurde grundlegend überarbeitet, damit das Lesen von Inhalten zu einem Erlebnis wird.""Unser Fokus lag darauf Leistungsfähigkeit, Praktikabilität und Dynamik in Einklang zu bringen. Wir freuen uns darauf unseren Kunden die neueste Version von ADONIS zur Verfügung zu stellen und können es kaum erwarten ihr Feedback zu den neuen Funktionen zu hören."Zusätzlich zu den oben genannten Funktionen bietet ADONIS 10.0 eine Vielzahl weiterer Neuerungen, wie z. B. die Bestätigung und Verlängerung der Gültigkeit von Dokumenten. Dadurch wird die Versionierung und Publikation von Dokumenten flexibler als je zuvor und zu einer einmaligen Erfahrung.Eine Übersicht der wichtigsten Neuerungen in ADONIS 10.0 steht auf der BOC Group Website (https://discover.boc-group.com/de/whats-new-in-adonis?utm_source=Cision&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=PRA_ADONIS_10.0&utm_term=whats_new)zur Verfügung.Die BOC Group empfiehlt allen Interessenten ADONIS kostenlos zu testen (https://www.boc-group.com/de/adonis/get-started/?utm_source=Cision&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=PRA_ADONIS_10.0&utm_term=free_trialpricing), um das volle Potenzial der leistungsstarken GPM Suite zu entdecken.Über BOC GroupBOC Group entwickelt Softwareprodukte und Services für eine effektive und umfassende Unternehmensführung in Zeiten der digitalen Transformation. Unsere Stärken liegen im Ausbau der Fähigkeiten für das Unternehmensarchitektur- und Geschäftsprozessmanagement sowie auch in der Verbesserung von Governance, Risk und Compliance, um Unternehmen bestmöglich auf Audits vorzubereiten.Zu den Kunden, die weltweit auf ADONIS vertrauen, zählen unter anderem Airbus, Allianz, Emerson, Generali, Hilti, Rewe und Telefonica.Mit Standorten in Athen, Berlin, Dublin, Madrid, Paris, Warschau, Wien und Winterthur stehen wir unseren Kunden mit über 200 Mitarbeitern und mehr als 90 Partnern auf der ganzen Welt beiseite.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1094508/BOC_Logo.jpgPressekontakt:BOC ÖsterreichMag. Gerhard SchwengMarket Development Manager+43-1-905 10 81-0gerhard.schweng@boc-group.comoderBOC DeutschlandAnna MohnLeiterin Marketing und Kommunikation+49-(0)30-2269-2510anna.mohn@boc-de.comoderBOC SchweizGiovanni RotondaroBusiness Development Manager+41-52-26 03 75-0giovanni.rotondaro@boc-ch.comOriginal-Content von: BOC Products & Services AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141722/4631612