Yamaha hat Vertrieb und Service seiner E-Bike-Systeme neu organisiert. Ab dem kommenden Monat betreut Yamaha die europäischen Kunden seiner E-Bike-Systeme direkt aus Europa. Die Yamaha Motor Europe N.V., die am europäischen Hauptsitz in Schiphol-Rijk firmiert, übernimmt ab dem 1. Juli die Aufgaben von der Mutter Yamaha Motor Co., Ltd. in Japan. Mit der Maßnahme reagiert Yamaha auf die steigende Nachfrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...