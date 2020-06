BERLIN (Dow Jones)--Die Internetwirtschaft zählt laut einer Studie in den kommenden Jahren zu den dynamischsten Industrien in Deutschland. Trotz der Einbrüche in einzelnen Segmenten durch die Coronakrise ist bis 2025 mit einer Umsatzsteigerung um knapp 75 Prozent auf circa 253 Milliarden Euro zu rechnen, wie eine gemeinsame Studie des Eco-Verbands und der Unternehmensberatung Arthur D. Little zeigt.

Ende April hatte der Verband noch eine Studie vorgelegt, wonach die Branche für dieses Jahr von einem coronabedingten Minus von 1,2 Prozent ausgeht. Schon da prognostizierte Eco, dass der Anteil am Bruttoinlandsprodukt in den kommenden fünf Jahren von 4,2 auf dann 7 Prozent steigen dürfte. Genauere Berechnungen zeigen nun, dass die Branche bis 2025 knapp eine halbe Million Menschen beschäftigen könnte. "Die nächsten Jahre sind der Start in eine digitale Dekade der Superlative", sagte Eco-Chef Oliver Süme. "Die Digitalisierung - das zeigt nicht nur Corona - wird auch in Zukunft eine immer bedeutendere Rolle innerhalb der deutschen sowie europäischen Wirtschaft einnehmen."

Treiber sind derzeit besonders die Bereiche E-Commerce (B2B und B2C), Betreiber von beitragspflichtigen Portalen, Classified Marketplaces, Werbeträger, Online-Vermarktungsunternehmen und Anbieter von Transaktionsdiensten. Bis 2025 werde hier das Wachstum sogar 10,3 Prozent betragen. Durch eine zunehmende Marktdurchdringung von Videokonferenzen, Augmented Reality, Cloud Gaming, 4KStreaming, videobasierter Onlinewerbung und weiteren datenintensiven Anwendungen werden die Anforderungen an Latenzzeit und Bandbreite exponentiell ansteigen. Laut der Studie werden bis 2030 rund 33 Millionen deutsche Haushalte über einen Breitbandanschluss verfügen.

