Wiesbaden (pts009/23.06.2020/10:00) - Wer viel Platz braucht, ist hier genau richtig! Das Haus MOON bietet mit seinen 196 Quadratmetern Wohnfläche auf bis zu sieben Zimmern viel Platz für jedes Familienmitglied. Jetzt im frisch eingerichteten Musterhaus direkt im Wohngebiet zu besichtigen. Oder man läuft per Videorundgang durchs Haus. Jeder hat die Wahl! Im Erdgeschoss lädt das 40 Quadratmeter große Wohnzimmer mit Zugang zur Terrasse zum gemütlichen Abendessen mit Freunden ein und im Obergeschoss bieten drei große Schlafräume individuelle Rückzugsorte. Alle Häuser in der entstehenden INTERHOMES-Wohnanlage "life48" in Wiesbaden-Nordenstadt werden als KfW-Effizienzhaus 55 erbaut und verfügen über eine Fußbodenheizung, Eiche-Landhausdielen in allen Wohnräumen, eine Dachterrasse mit Süd-Ausrichtung sowie über eine Garage mit integriertem Abstellraum. Das im Frühjahr fertig gestellte Musterhaus MOON, dass Interessenten natürlich unter Einhaltung der aktuellen Sicherheitsmaßnahmen besichtigen können, präsentiert sich nun aber auch noch mit laufenden Bildern. Unter https://www.youtube.com/watch?v=Zy5pgBlSN-w ist der Imagefilm anzusehen. Bei Interesse an den Häusern können persönliche Termine mit den Verkaufsberatern erfolgen. (Ende) Aussender: INTERHOMES AG Ansprechpartner: Stefanie Wagner-Arndt Tel.: +49 421 8411 233 E-Mail: swagner-arndt@interhomes.de Website: www.interhomes.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200623009

