Der ehemalige Vorstandschef von Wirecard, Markus Braun, ist am Dienstag in München festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft München I bestätigt, wurde der Ex-Manager wegen dem Vorwurf der unrichtigen Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft festgenommen."Nach derzeitiger rechtlicher Prüfung begründet das Verhalten des Beschuldigten den Verdacht der unrichtigen Darstellung jeweils in Tateinheit mit Marktmanipulation gem. § 331 Handelsgesetzbuchs, §119 Wertpapierhandelsgesetz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...