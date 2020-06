BERLIN (dpa-AFX) - Familienministerin Franziska Giffey (SPD) hat Kritik an der Corona-Politik der Bundesregierung mit Blick auf Familien und Kinder zurückgewiesen. "Wir haben von Anfang an das Thema Familien in den Fokus gestellt", sagte Giffey am Dienstag bei einer Online-Diskussion des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller. Bei der Schließung von Schulen und Kitas sei es um eine Abwägung gegangen, und es sei die Variante gewählt worden, "bei der nicht so viele Menschen sterben". "Daran müssen wir uns immer erinnern. Und da sind auch Familien darunter, und zu sagen, die haben keine Rolle gespielt, das ist schlichtweg nicht wahr."



Man solle nicht den Fehler machen, die Wirtschaft gegen die Familien zu stellen, sagte Giffey weiter. Sie verwies auf Konjunkturhilfen oder das Kurzarbeitergeld. Diese Maßnahmen kämen Millionen von Müttern, Vätern und Familien zugute. "Die Familien sind ja Menschen, die am Wirtschaftlseben teilnehmen."/jr/DP/jha

