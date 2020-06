München (ots) - Drama, Drama, Drama. Fans dieses Genres kommen im Juli auf Joyn ganz bestimmt auf ihre Kosten, denn sie können sich auf ein breites Spektrum an dramatischen Themen freuen. Von Mystery, über Anthologie bis hin zu einem juristischen Umfeld - das Drama zeigt sich vielfältig wie selten. Garniert mit etwas Sci-Fi und Thriller können sich die Juli-Neustarts auf Joyn und Joyn PLUS+ mehr als nur sehen lassen."The Collapse" - die erste Staffel des Anthologie-Dramas ab 16. Juli exklusiv auf JoynDie Welt ist aus den Fugen geraten. Die wichtigsten Ressourcen sind aufgebraucht, selbst Geld spielt in den wenigsten Fällen noch eine übergeordnete Rolle. "The Collapse" taucht in diese surreale Welt ein und stellt sich der Frage, was passiert, wenn eine schwere Katastrophe unser System erschüttert. Innerhalb von acht Episoden befasst sich die Serie mit den Grenzen der modernen Gesellschaft und den Folgen eines Zusammenbruchs. Plünderungen und Gewaltanwendung sind an der Tagesordnung. In einer solchen Situation geht es einzig und alleine darum, das eigene Leben zu retten."They Were Ten" - die zeitgenössische Adaption des Meisterwerks von Agatha Christie in sechs Akten ab 16. Juli exklusiv auf Joyn PLUS+Zehn Personen werden auf eine einsame tropische Insel in ein Luxushotel eingeladen. Was anfangs wie ein träumerisches Urlaubsparadies anmutet, entpuppt sich schnell als Albtraum-Szenario. Doch warum wurden sie alle in diese Falle gelockt? Die Antwort liegt in ihrer Vergangenheit: Alle zehn Personen haben Morde begangen, die jeder von ihnen zu verbergen versuchte. Von der Welt isoliert und unwissentlich ausspioniert, müssen sie nun doch für ihre Verbrechen bezahlen. Das Spiel ohne Wiederkehr beginnt."Nancy Drew" - die erste Staffel der Mystery-Drama-Serie ab 30. Juli exklusiv auf Joyn PLUS+Einst ermittelte Amateur-Detektivin Nancy Drew (Kennedy McMann) in ihrer Heimatstadt Horseshoe Bay in zahlreichen Fällen. Der plötzliche Tod ihrer Mutter wirft Nancys Zukunftspläne allerdings ordentlich durcheinander. In Folge des persönlichen Verlustes lässt sie die Gelegenheit verstreichen, auf die Uni zu wechseln, und gibt ebenso ihre Ermittlertätigkeit auf. Als in Horseshoe Bay ein Mord begangen wird, werden Nancy und vier weitere Teenager zu Tatverdächtigen. Um sich zu rehabilitieren, bleibt den Fünfen keine andere Wahl, als den wahren Täter zu stellen. Auf der Jagd nach dem Mörder müssen sich die Teenager mit ihren eigenen Gefühlen auseinandersetzen, die ihnen das ein oder andere Mal im Weg stehen."The Good Wife" - alle Staffeln der beliebten Drama-Serie ab 9. Juli auf Joyn PLUS+Alicia Florrick (Julianna Margulies) ist die Ehefrau eines Politikers, dessen Karriere bedingt durch einen Sex- und Korruptionsskandal ein unerwartetes Ende findet. Aufgrund der Freiheitsstrafe ihres Mannes bleibt das Einkommen der Familie aus, weshalb sich Alicia dazu entschließt, in eine renommierte Anwaltskanzlei einzusteigen. Hier lernt sie schnell die knallharte und komplexe Kanzleipolitik kennen. Unter stetigem Druck ist Alicia gezwungen, ihre Anstellung permanent zu rechtfertigen. Darüber hinaus spielt nun auch ihre eigene Zukunftsplanung eine gewichtigere Rolle in ihrem Leben."The Good Fight" - die ersten drei Staffeln der juristischen Drama-Serie ab 9. Juli auf Joyn PLUS+Als Spin-off konzipiert, setzt "The Good Fight" ein Jahr nach "The Good Wife" an. Ein gewaltiger Finanzskandal erschüttert das Leben der jungen Juristin Maia Rindell (Rose Leslie) und schädigt ihren Ruf als Anwältin gewaltig. Auch ihre Mentorin Diane Lockhart (Christine Baranski) leidet unter den Folgen des Skandals. Dieser verschlingt nicht nur ihr gesamtes Vermögen, sondern zwingt sie zudem ihre eigene Kanzlei zu verlassen. Gemeinsam bleibt den beiden Frauen keine andere Wahl, als bei einer neuen Kanzlei in Chicago anzuheuern. Neben neuen Aufgaben stellen sich beide allerdings auch alten Weggefährten."Under The Dome" - alle Staffeln der Sci-Fi-Serie basierend auf dem Roman-Klassiker von Stephen King ab 23. Juli auf Joyn PLUS+Eines Tages sieht sich die US-amerikanische Kleinstadt Chester's Mill durch eine transparente Kuppel vom Rest der Welt abgeschnitten. Das Leben innerhalb der Stadt nimmt schnell postapokalyptische Züge an. Aufgrund von versiegenden Ressourcen gerät der Alltag der Menschen schnell aus den Fugen. Ein Zustand, welcher einem machthungrigen Geschäftsmann gelegen kommt und die anderen Bewohner von Chester's Mill vor die Frage stellt, unter welchen Bedingungen die Kuppel wieder verschwindet.Über JoynDie Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, steht unter der Leitung der Geschäftsführer Alexandar Vassilev, Katja Hofem und Dr. Jochen Cassel. Joyn ist eine senderübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Mit 60 Free-TV-Sendern im Live-Stream und als Mediathek bündelt Joyn die Inhalte der Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie 15 weiterer Content-Partner auf einer Plattform sowie einer App. Nutzer können Inhalte kostenlos und ohne Registrierung auf iOS- und Android-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifender Inhalte zu schaffen. Ein wichtiger Schritt ist der Launch von PLUS+. Das Premium-Angebot verfügt über weitere Live-TV-Sender in HD, Originals und exklusive Inhalte sowie die aktuellsten Filme und Serien. 