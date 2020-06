Die Deutsche Telekom ist sich mit der Softbank einig geworden und hat nun die Option die Aktienmehrheit an T-Mobile US zu übernehmen. Der Deal könnte die Beteiligung von zuletzt rund 43 auf 51 Prozent erhöhen. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Softbank - einer der weltweit größten Tech-Investoren - bis zu 198 Millionen Aktien von T-Mobile US -1,02% im Wert von rund 21 Milliarden Dollar verkaufen ...

