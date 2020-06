Ja, das Vaterunser wird so manchen in den kommenden Jahren wieder beschäftigen. Wenn die Gürtel in der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten bei neuer Rekordarbeitslosigkeit enger geschnallt werden müssen. Dann erinnern sich viele Bürger an die Bibel: "Unser täglich Brot gib uns heute …"

Der Beitrag Merkels Metzgermotto: Es darf noch sehr viel mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...