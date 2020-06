FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.06.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 9000 (7900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG INITIATES ADMIRAL GROUP WITH 'HOLD' - TARGET 2566 PENCE - BERENBERG INITIATES AVIVA WITH 'HOLD' - TARGET 477 PENCE - BERENBERG INITIATES DIRECT LINE WITH 'BUY' - TARGET 341 PENCE - BERENBERG INITIATES HASTINGS GROUP WITH 'BUY' - TARGET 248 PENCE - BERENBERG INITIATES LEGAL & GENERAL WITH 'HOLD' - TARGET 263 PENCE - BERENBERG INITIATES SABRE INSURANCE WITH 'HOLD' - TARGET 284 PENCE - BERENBERG RAISES SCAPA GROUP PRICE TARGET TO 150 (140) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES 888 HOLDINGS PRICE TARGET TO 188 (160) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS PRICE TARGET TO 4400 (5000) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 900 (710) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 4150 (3080) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 6330 (5940) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 400 (330) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2050 (1850) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 3190 (2850) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES REDROW PRICE TARGET TO 740 (410) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 250 (190) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TALK TALK TELECOM PRICE TARGET TO 71 (79) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES NCC GROUP PRICE TARGET TO 244 (200) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS ANGLO AMERICAN TARGET TO 1840 (1880) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 220 (230) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 170 (160) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES EVRAZ PRICE TARGET TO 270 (250) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES FRESNILLO PLC TARGET TO 770 (700) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES KAZ MINERALS TARGET TO 550 (500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES PAGEGROUP TARGET TO 345 (335) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1050 (1025) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 8000 (7000) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES SSE PLC TO 'SECTOR PERFORM' ('UNDERP.') - TARGET 1400 (1150) PENCE - UBS CUTS GREGGS PRICE TARGET TO 2105 (2640) PENCE - 'BUY'



