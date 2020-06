FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem täglichen Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 5 Millionen US-Dollar an eine Bank zugeteilt. Am Vortag hatte es keine Nachfrage von Banken gegeben. Der Tender hat wie am Vortag einen Festzinssatz von 0,34 (zuvor: 0,34) Prozent.

Ab dem 1. Juli verringert die EZB die Frequenz der Dollar-Tender. Der siebentägige Dollar-Tender wird nur noch drei Mal wöchentlich angeboten. Dollar-Tender mit 84-tägiger Laufzeit werden weiterhin wöchentlich begeben.

