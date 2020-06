Warum Covid-19 nur der Anlass ist, aber nicht die Ursache Der pure Mangel an Alternativen zu Aktien sorgt dafür, dass Investoren gemessen am S&P 500 derzeit 44 Prozent mehr für Aktien bezahlen, als sie im Schnitt der vergangenen zehn Jahre dafür bereit waren. Und dies trotz der Tatsache, dass der Corona-Schock die Weltwirtschaft wohl in die tiefste Rezession seit dem zweiten Weltkrieg stürzen wird. Seit seinem am 23. März erreichten Tiefpunkt ist der S&P 500 an der Wall Street schon wieder mehr ...

