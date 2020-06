Nächster Paukenschlag im Bilanzskandal beim Zahlungsdienstleister Wirecard. Wie die Staatsanwaltschaft München I mitteilte, hat sich der am Freitag zurückgetretene CEO Markus Braun am Montagabend gestellt und wurde festgenommen. Zuvor hatte die zuständige Ermittlungsrichterin einen Haftbefehl erlassen. [related]news:12644584[/related] In einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft heißt es: "Nach ...

