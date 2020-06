Wie das Nachrichtenportal "The Hour' mit Sitz in Norwalk im US-Bundsstaat Connecticut berichtet, klagt die Zentralbank Venezuelas gegen die Bank von England auf Herausgabe des bei ihr eingelagerten Zentralbankgoldes. Das Vereinigte Königreich hat im vergangenen Jahr Versuche der Regierung von Venezuela unter Präsident Maduro blockiert, das Gold nach Venezuela zu repatriieren. Das Gold hat einen Marktwert von mehr als 1 Mrd. US-Dollar.Das tragende Argument der Klage sei, dass Venezuela gemeinsame Anstrengungen mit dem "United Nations Development Fonds' finanzieren müsse, um die Corona-Pandemie einzudämmen.Der Prozessvertreter der Zentralbank Venezuelas forderte in diesem Zusammenhang, Gesetz nicht mit Politik zu verwechseln.

