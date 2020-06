Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Value Europe (ISIN FR0010884361/ WKN A2DFZ2) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.Die schrittweisen Lockerungsmaßnahmen würden sich fortsetzen. Die Märkte würden sich auf den Vergleich mit China basieren, wo man wieder zur Normalität zurückkehre. Desgleichen würden sie auf eine wieder zunehmende Mobilität im Flugtransport/Flughäfen sowie auf eine Erholung des Konsums setzen. In den Vereinigten Staaten würden einige Konjunkturumfragen bestätigen, dass sich die Wirtschaft erneut öffne, während die Spannungen zwischen China und den USA erneut zunehmen würden. In Europa habe die Kommission ein Wiederaufbauprogramm in Höhe von 750 Mrd. Euro aufstellen können, davon 500 Mrd. Euro in Form von Zuschüssen. Die einlenkende Haltung Deutschlands und die dort geführten internen Debatten über ein bundesdeutsches Konjunkturpaket würden zeigen, dass Bundeskanzlerin Merkel dem europäischen Engagement deutlich positiver gegenüberstehe. Dies bilde einen nicht zu vernachlässigenden Faktor, der an den Märkten für Optimismus sorge. Das Brexit befinde sich vor der harten Phase der Neuverhandlungen, während gleichzeitig die Bemühungen zur Stützung der Wirtschaft erste Anzeichen für eine Belastung der öffentlichen Finanzen zeigen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...