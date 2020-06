(shareribs.com) Chicago 23.06.2020 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich zum Wochenauftakt leichter. Die Entwicklung der Ernte von Mais und Sojabohnen setzt die Preise unter Druck. Für Verwirrung sorgt einmal mehr die US-Regierung. Für Mais ging es am Montag nach unten, auch die Sojabohnen gaben ab. Das Wetter in den USA sorgt für eine gute Entwicklung der Ernte. Wie im Rahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...