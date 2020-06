Die Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro fließt vollständig in die Refinanzierung des französischen Wind- und Solarunternehmens Valeco. EnBW will bis 2025 mehr als fünf Milliarden Euro in den Ausbau der Erneuerbaren investieren.EnBW hat jetzt mit Erfolg seine dritte grüne Nachranganleihe am Kapitalmarkt platziert. Insgesamt 500 Millionen Euro hat das Unternehmen auf diesem Wege eingesammelt. Das Geld fließt vollständig in die Refinanzierung des französischen Windkraft- und Photovoltaik-Projektierers Valeco, den EnBW im vergangenen Sommer übernommen hat. EnBW will Valeco mittelfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...