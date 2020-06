Infineon - Halbleiterhersteller in den Top10!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Aktie von Infineon hat sich seit dem Tief Mitte März rund verdoppelt. Seit Jahresbeginn steht ein knappes Plus. Damit zählt der Halbleiterhersteller aktuell zu den 10 stärksten Werten im DAX. Nach Angaben von Thomson Reuters stuft ein Großteil der Analysten die Aktie weiterhin als haltens- oder gar kaufenswert ein. Rücksetzer sind allerdings nicht auszuschließen. Vor diesem Hintergrund könnten beispielsweise Bonus-Cap-Zertifikate oder eine Express Aktienanleihen Protect interessante Alternativen zum Direkteinstieg sein.

Der Münchener Halbleiterhersteller Infineon hat zuletzt tief in die Tasche gegriffen, um den US-Konkurrenten Cypress Semiconductor für rund neun Milliarden Euro zu übernehmen. Der Zukauf stieß vielen Anlegern zunächst böse auf, weil der Kaufpreis hoch war. Mit Cypress steigt Infineon jedoch in die Top10 der global größten Chiphersteller auf. Im Automobilsektor sieht sich Infineon gar als Nummer 1. Der Aufstieg zu den größten Herstellern der Welt war jedoch nicht das alleinige Ziel von Konzernchef Reinhard Ploss. Vielmehr wird damit die hohe Abhängigkeit vom Automobilsektor reduziert. Cypress ist in Wachstumssegmenten wie Industriedigitalisierung und Internet of Things stark engagiert. Zudem gewann der Energiesektor und Sensorbereich an Bedeutung.

Angesichts der verbesserten Diversifizierung revidierte Ingenieur Ploss im März 2020 zwar die Prognosen nach unten. Aktuell geht er jedoch nur von einem Umsatzrückgang im laufenden Geschäftsjahr 2019/20 von rund fünf Prozent aus. Damit würde Infineon besser abschneiden als viele Konkurrenten. "Trotz aller Schwierigkeiten, etwa bei Lieferketten und in der Fertigung, konnten wir unseren Betrieb in den vergangenen Wochen weitgehend aufrechterhalten", erklärte der Manager kürzlich gegenüber dem Handelsblatt. Wie gut, Infineon durch das dritte Geschäftsquartal kam, wird sich spätestens Anfang August bei der Vorlage der Geschäftszahlen erweisen. Die jüngsten Zulassungszahlen im Automobilsektor lassen einen deutlichen Rückgang in diesem Segment erwarten. Die Bewertung ist nach Einschätzung der Analysten moderat. Frei von Risiken ist das Wertpapier dennoch nicht.

Charttechnischer Ausblick: Infineon



Widerstandsmarken: 20,90/21,35/21,80 EUR

Unterstützungsmarken: 18,80/19,60/20,05 EUR

Die Aktie von Infineon bewegt sich seit Mitte Mai in einer Bandbreite zwischen EUR 18,80 und EUR 21,80. Aktuell steuert die Aktie die Widerstandsmarke bei EUR 20,90 an. Gelingt der Ausbruch über das Level besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis EUR 21,35/21,80. Eine starke Unterstützung findet die Aktie im Bereich von EUR 20,05. Die Bären dürften frühestens unterhalb dieser Marke die Oberhand gewinnen.

Infineon in EUR; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 19.05.2020 - 23.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Infineon in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 24.06.2015 - 23.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: onemarkets.tradingdesk.de

Investmentmöglichkeiten

Bonus-Cap-Zertifikate auf die Aktie von Infineon für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Cap (obere Kursgrenze) in EUR Finaler Bewertungstag Infineon HZ3D8G 20,98 14,50 24,00 18.12.2020 Infineon HZ9QG1 22,43 15,50 30,00 18.06.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.06.2020; 11:19 Uhr

Investmentmöglichkeiten

Express Aktienanleihe Protect auf die Aktie von Infineon für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts bewegt



Basiswert WKN Emissionspreis in EUR Barriere in EUR Zinssatz Rückzahlungstermin Infineon HVB4GK* 101,25% des Nennwerts 50%** 4,4 % 21.07.2023***

*In Zeichnung bis 16.7.2020 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); **des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag; ***eine vorzeitige Rückzahlung ist möglich (siehe Emissionsbedingungen) Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.06.2020; 11:27 Uhr

Funktionsweisen der HVB Produkte

