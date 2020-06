Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Unerwartet gute Konjunkturdaten aus Europa heizen am Dienstag die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten an. Der DAX gewinnt am Mittag 2,6 Prozent auf 12.581 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zieht um 2,0 Prozent auf 3.306 Punkte an. Damit notieren beide Indizes auf dem höchsten Stand seit knapp zwei Wochen.

In der Eurozone sind die Einkaufsmanagerindizes für Juni durchweg klar besser ausgefallen als geschätzt, teils erreichten sie sogar Werte über 50, die auf Expansion hindeuten. Die Lockerungen der Corona-Beschränkungen haben offenkundig die Unternehmensstimmung deutlich aufgehellt. Die starken Daten schüren am Markt die Hoffnung auf eine V-förmige, also sehr rasche Erholung der globalen Konjunktur.

Davon profitieren die zyklischen Branchen wie die deutlich zurückgebliebenen Auto-Aktien, deren Stoxx-Branchenindex um 3,4 Prozent anzieht. Mit dem Sektorenindex der Bankentitel geht es um 2,8 Prozent nach oben, mit dem Stoxx-Barometer der so genannten Industrial Goods and Services um 2,5 Prozent. Auch der Euro profitiert, er steigt von rund 1,1260 auf Stände um 1,13 Dollar.

Bayer kräftig im Aufwind - Hoffnung auf Glyphosat-Einigung

Einer der großen Gewinner im DAX sind Bayer. Sie steigen um 5,2 Prozent. Kalifornien ist mit dem Vorstoß gescheitert, Bayer zu einer Warnung vor angeblichen Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup zu verpflichten. Ein Bundesgericht blockierte dies, weil die US-Umweltbehörde EPA und andere die Sicherheit des Unkrautvernichters bestätigt hätten. Das Handelsblatt schreibt nun, eine Einigung mit den Glyphosat-Klägern in den USA stehe unmittelbar bevor und könnte einen Vergleich im Umfang von 8 bis 10 Milliarden beinhalten. Bayer wollte den Bericht nicht kommentierten.

Noch stärker im Plus liegen im DAX nur die Aktien von Wirecard. Mit Blick auf das Plus von 17 Prozent auf 16,88 Euro sprechen Händler von terminorientierten Käufen solcher Anleger, die bisher auf fallende Kurse gesetzt hätten und nun ihre Gewinne realisierten. Die Verhaftung von Ex-Konzernschef Markus Braun habe sich dagegen abgezeichnet und beeinflusse die Kursfindung nicht. Der Kurs war mit dem Krimi um die verschwundenen Milliarden in den vergangenen Tagen zeitweise um fast 88 Prozent abgesackt.

Einigung mit Softbank treibt T-Aktie

Als "elegant" wird im Handel die Einigung zwischen Deutsche Telekom und Softbank über den schon länger von den Japanern geplanten Teilausstieg aus ihrer T-Mobile US-Beteiligung beschrieben. Softbank, die dringend Kapital benötigt, wird die Möglichkeit eingeräumt, innerhalb der nächsten sechs Monate insgesamt rund 193 Millionen T-Mobile US-Aktien über den Markt zu verkaufen. Die Bonner erhalten Kauf-Optionen über insgesamt 101 Millionen von Softbank gehaltene T-Mobile US-Aktien. Damit sei beiden Seiten gedient, heißt es im Handel. Die T-Aktie legt um 2,7 Prozent zu.

Klöckner rechnet überraschend mit Gewinn

Um gleich 19 Prozent nach oben geht es für Klöckner & Co. Der Stahlhändler wird im zweiten Quartal entgegen den bisherigen Erwartungen voraussichtlich einen operativen Gewinn ausweisen. Bislang war Klöckner von einem operativen Verlust ausgegangen. Salzgitter legen in diesem Sog um 5,6 Prozent zu.

Compugroup verlieren nach einer Kapitalerhöhung im Schnellverfahren 4,9 Prozent. Die Mittel sollen zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und Unterstützung des weiteren Wachstumskurses eingesetzt werden. Trotzdem liegt auch der TecDAX deutlich um 1,9 Prozent im Plus und mit 3.007 Punkten auch wieder oberhalb der wichtigen 3.000er Marke.

Nach dem Anstieg von 15 Prozent am Vortag gewinnen Süss Microtec weitere 12 Prozent. Das Unternehmen hatte am Montag kurz vor Handelsschluss mitgeteilt, dass der Auftragseingang im zweiten Quartal weit über den Erwartungen liege.

