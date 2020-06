FRANKFURT (dpa-AFX) - DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hat sich nach der Medienrechtevergabe für die Spielzeiten 2021/22 bis 2024/25 positiv über den Streamingdienst DAZN geäußert. "Ich glaube, dass DAZN einen großen Vorteil hatte: Sie sind auf der grünen Wiese mit sehr ambitionierten Zielen und visionären Investitionen gestartet, haben aber gleichzeitig den Sport aus sich heraus über Jahrzehnte hinweg kennengelernt", sagte der Funktionär in einem Interview, das am Dienstag auf dem Streaming-Dienst veröffentlicht wurde.



Das bedeute, "sie konnten sich das Gute von allen anderen abgucken und sich darauf konzentrieren, Dinge, besonders hinsichtlich der Produktion und der Verbreitungswege, neu zu machen". Bei der am Montag veröffentlichten Rechtevergabe erhielt DAZN das Paket für Bundesligaspiele am Freitag und Sonntag. Damit überträgt das Portal ab dem nächsten Sommer 106 statt wie bisher 40 Bundesligaspiele pro Saison. Die Pakete am Samstag (Konferenz, Einzelspiele, Samstagabend) sicherte sich erneut der Pay-TV-Sender Sky./pre/DP/jha

