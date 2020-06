Die Aktie von Bayer gibt am heutigen Dienstag kräftig Gas. Zunächst beflügelte die Meldung, dass der Agrarchemie- und Pharmakonzern im US-Rechtsstreit um mögliche Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Round-up einen wichtigen Etappensieg errungen hat. Ein Bundesrichter in Sacramento entschied am Montag, dass Bayer im US-Bundesstaat Kalifornien doch nicht auf mögliche Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup hinweisen muss. Richtig in Fahrt gekommen ist die Aktie ...

