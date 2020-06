EUR/JPY rückt am Dienstag weiter in die Region um 121,00 vor - Das Februar Hoch nahe der 121,50 erweist sich als nächste Hürde - Nach einem kurzen Test des 200-Tage-SMA nahe der 119,50 am Montag, konnte der EUR/JPY etwas Kaufinteresse zurückgewinnen und er flirtet nun mit der 121,00. Wenn der bullische Versuch ernsthaft an Fahrt gewinnt, dann sollte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...