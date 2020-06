Der eKMU-X Index schloss in der vergangenen Handelswoche praktisch unverändert auf 1'037 Punkten.Marktbericht Zürich - Der ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat in der vergangenen, impulslosen Handelswoche ein schwaches Volumen und wenig Abschlüsse verzeichnet. Der eKMU-X Index schloss praktisch unverändert auf 1'037,40 Punkten. Insgesamt wurden in 42 nach 65 Transaktionen in der Vorwoche 0,65 Millionen Franken umgesetzt und damit gut 63 Prozent weniger als in der Woche...

