Es geht voran am Frankfurter Flughafen. Nach wochenlanger Flaute kehrt mit dem Ende der Reisewarnung für viele Länder ein Stück weit Normalität zurück. In der Woche vom 15. bis 21. Juni zählte Fraport 161.482 Passagiere. Im Vergleich zum Vorjahr ist das zwar noch ein Einbruch von 89,4 Prozent. Verglichen mit der Vorwoche waren es jedoch fast anderthalb Mal so viele Fluggäste.Derweil betonte Finanzvorstand Matthias Zieschang in der Samstagsausgabe der Börsen-Zeitung, dass Fraport finanziell solide ...

