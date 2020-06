Wien (www.fondscheck.de) - Columbia Threadneedle erweitert sein Vertriebsteam in Deutschland um einen weiteren Sales-Profi, so die Experten von "FONDS professionell".Ab dem 1. Juli werde Bernd Klapper (42) das Frankfurter Büro als Head of Discretionary Sales - Germany verstärken. In dieser Funktion werde er Ansprechpartner für große Wholesale-Kunden sein und zusammen mit seinem Team die Betreuung der wichtigen Publikumsfondskundschaft weiter verstärken. Zum anderen werde er auf der institutionellen Seite Ansprechpartner für die Kunden aus der Versicherungsbranche sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...